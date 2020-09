Coronavirus : nouvelles annonces, pourquoi le Préfet n'a pas fermé les bars à Lyon ?

Le Préfet du Rhône a annoncé ce lundi une série de nouvelles mesures à Lyon et dans le département du Rhône pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans le département. Pour l'instant, les bars et les restaurants vont rester ouverts. A leurs horaires d'ouverture habituels. Explications.

Les bars et restaurants restent ouverts à Lyon. A leurs horaires habituels. Le Préfet du Rhône l'a annoncé ce lundi, alors que de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ont été prises à Lyon (lire ICI)

Dans certaines villes, les bars devront fermer à 23h. Pas à Lyon. Pas pour le moment.

"La progression est moins forte à Lyon qu'à certains endroits", a assuré le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos.

Le pari de la Préfecture

"On a fait le pari d'engager un véritable dispositif de discussion et de partenariat avec les professionnels. Plus les établissements sont fermés tôt, plus les consommateurs sont sur la voie publique. C'est le pari que nous faisons", ajoute-t-il.

En gros, la Préfecture estime qu'il faut mieux que la population consomme dans des bars ou dans des restaurants, avec des conditions sanitaires encore plus strictes, plutôt qu'elle soit disséminée aux quatre coins de la ville, dans les rues ou sur les Berges. Mais le Préfet du Rhône prévient de la fermeture immédiate des établissements qui ne respecteraient pas strictement les conditions sanitaires.

Les Berges du Rhône restent aussi ouvertes

Ces mesures sont prises pour deux semaines. "Si elles n’apparaissaient pas suffisamment efficaces, nous prendrons des mesures plus sévères, à l'instar d'autres villes", a souligné le Préfet du Rhône.

Les Berges du Rhône, où des rassemblements ont fait polémiques ces derniers jours, restent aussi ouvertes.