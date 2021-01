Coronavirus : moins de 4000 patients dans les hôpitaux de la région

Le nombre de patients hospitalisés est passé sous la barre des 4000 ce mercredi 13 janvier au soir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis un mois, les chiffres stagnent.

Dans les hôpitaux du Rhône comme sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan du coronavirus de ce mercredi 13 janvier au soir est dans la continuité des précédents : depuis environ un mois, les chiffres stagnent. Sans diminuer ni augmenter franchement, le nombre de patients hospitalisés à cause du virus reste élevé, aux alentours de 4000 - dont un peu moins de 400 réanimations. A titre de comparaison, au pic de la 2e vague, le 16 novembre, il y avait 7200 patients hospitalisés des suites du COVID-19 dans la région, dont 866 en réanimation. Si Auvergne-Rhône-Alpes n'est plus la région la plus touchée, les hôpitaux ne désemplissent pas : malgré les sorties d'hôpital - et malheureusement aussi les décès - de nouveaux patients viennent rapidement remplacer ceux qui sont guéris.

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3913 personnes actuellement hospitalisées (-43 en 24h)

262 nouvelles hospitalisation en 24h

382 personnes actuellement en réanimation (+3 en 24h)

29 nouvelles admissions en réanimation en 24h

47 nouveaux décès en 24h

7267 décès depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :