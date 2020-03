Coronavirus : Milan en quarantaine, 950 cas en France, le point à Lyon

Le gouvernement italien a pris des mesures drastiques samedi soir dans la lutte contre le coronavirus. 15 millions de personnes, dans le nord de l'Italie, notamment dans la région de Milan, ont été placées en quarantaine. En France, près de 1000 personnes étaient touchées par le virus samedi, dont 125 dans la région.

15 millions d'Italiens, dans le nord de l'Italie, notamment dans la région de Milan, ont été placés en quarantaine samedi soir par le gouvernement italien. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe par le coronavirus.

Le gouvernement italien a pris des mesures drastiques samedi soir. Plaçant notamment en quarantaine la Lombardie (avec sa capitale Milan), le poumon économique du pays. La région de Venise, le nord de l’Emilie-Romagne et l’est du Piémont sont également touchés par cette mesure de confinement.

Les cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques sont quant à eux fermés dans l'ensemble de l'Italie.

Près de 1000 cas en France samedi

En France, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé samedi que 336 nouveaux cas de coronavirus avaient été confirmés en 24h. Soit désormais 949 cas confirmés.

16 personnes sont mortes en France avec le coronavirus. 11 hommes et 5 femmes, dont 12 de plus de 70 ans "avec des causes de co-morbidité sous-jacentes", selon Salomon. 45 personnes sont en réanimation.

32 personnes touchées dans le Rhône

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'après un dernier point samedi à 15h, 125 personnes sont atteintes du COVID-19. Dont 32 dans le Rhône. Huit départements de la région sont touchés : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

Dans le Rhône, "32 personnes positives au COVID-19 sont actuellement prises en charge par l’établissement de référence du département, le centre hospitalier de la Croix Rousse. Parmi elles, 5 patients sont pris en charge dans l’unité de réanimation, et 17 sont hospitalisés dans le service des maladies infectieuses. 10 sont pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile", précise l'ARS.

En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a donc 125 cas contre 87 cas vendredi : 7 dans l'Ain, 2 en Ardèche, 16 dans la Drôme, 2 dans la Loire, 5 dans le Puy-de-Dôme, 32 dans le Rhône, 3 en Savoie, et 58 en Haute-Savoie.