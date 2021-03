Coronavirus : le gouvernement évoque une vie plus normale "peut-être dès la mi-avril"

"Le retour à une vie plus normale est en vue, les lieux qui font notre vie sociale rouvriront, c'est un horizon au bout du tunnel que nous devons avoir en vue", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce mercredi. "Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche : peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons", a-t-il ajouté.

Toutefois, si l'horizon se dégage quelque peu à moyen terme, il reste bien bouché à court terme. Le mois de mars s'annonce très compliqué et la circulation du virus reste importante dans nombre de départements français, laissant craindre à l'annonce de nouvelles restrictions ce jeudi. L'hypothèse de confiner le week-end certains territoires est clairement sur la table.