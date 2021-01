Coronavirus : la circulation du virus augmente dans la région, le bilan ce lundi dans les 12 départements

La circulation du virus à un instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante en gros. C'est un très bon moyen de mesuré le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire.

Le taux d'incidence augmente dans la région

D'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au jeudi 21 janvier, le taux d'incidence est de 222 en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (+11 en trois jours). Il est de 362 en PACA, la région où le virus circule le plus actuellement, de 246 en Bourgogne-Franche-Comté et de 205 en moyenne en France. Les chiffres de Santé publique France prennent donc en compte la période du vendredi 15 au jeudi 21 janvier. A titre de comparaison, ce taux d'incidence était environ de 800-900 dans la région au plus fort de la circulation du virus, fin octobre-début novembre 2020.

La circulation du virus n'est pas toujours homogène dans la région d'un département à l'autre. La Drôme, la Haute-Loire et la Loire sont les trois départements de la région les plus touchés. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 21 janvier, les taux d'incidence sont ainsi :

Drôme : 295 (+24 en 3 jours)



Haute-Loire : 268 (+20 en 3 jours)



Loire : 255 (+7 en 3 jours)



Ardèche : 240 (égal)

Rhône : 228 (+ 8 en 3 jours)

Puy-de-Dôme : 220 (+20 en 3 jours)

Ain : 218 (+11 en 3 jours)

Isère : 217 (+21 en 3 jours)

Allier : 204 (-7 en 3 jours)

Haute-Savoie : 183 (+4 en 3 jours)

Savoie : 145 (-15 en 3 jours)

Cantal : 160 (+30 en 3 jours)

