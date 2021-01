Coronavirus : la France au bord d'un 3e confinement ?

Rue Mercière à Lyon lors du couvre-feu. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le très influent président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy , a été très clair dimanche. " Il faudra probablement aller vers un confinement", a-t-il estimé.



"Ces variants, c'est l'équivalent d'une deuxième pandémie", a alerté dimanche le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur BFM TV. Et je pèse mes mots." "Si la courbe d'augmentation du virus et du variant anglais se confirme, c'est un point essentiel de vigilance. On ne peut rien faire pour l'empêcher de circuler."

"Si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous retrouver dans une situation difficile à la mi-mars", a-t-il ajouté. "Il faudra probablement aller vers un confinement", a-t-il conclu. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, les avis du conseil scientifique sont souvent très suivis par le gouvernement.

De nouvelles annonces sont attendues cette semaine en France.