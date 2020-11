Coronavirus et confinement : vers l'annulation du "black friday" ?

Quatre fédérations de magasins demandent au gouvernement de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité". Ils réclament aussi l'interdiction du "black friday".

Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, quatre fédérations de magasins, la Confédération des commerçants de France (CDF), la Fédération française des associations de commerçants (FFAC), la Fédération nationale des centres-villes "Vitrines de France" (FNCV) et le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), expliquent que la fermeture des commerces dits "non essentiels" avantage dangereusement les plateformes de commerce en ligne, comme Amazon et Alibaba.

Ils demandent également "l’interdiction immédiate du black friday 2020". Il doit avoir lieu le vendredi 27 novembre cette année.

Les fédérations réclament aussi la réouverture des commerces "non essentiels" dès le jeudi 12 novembre.

