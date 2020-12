Coronavirus : dans la région, le département où le virus circule désormais le plus est l'Isère

La circulation du virus est toujours importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un taux d'incidence élevé, autour de 166. C'est en Isère, actuellement, que le virus circule le plus dans la région.

La Bourgogne Franche-Comté et le Grand-Est sont actuellement les deux régions de France où le virus circule le plus, où le taux d'incidence est le plus élevé en ce milieu du mois de décembre. Derrière ces deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes.

Le taux d'incidence est un indicateur clé. Il permet de bien mesurer la circulation du virus à un instant t sur un territoire. Il détermine le nombre de personnes positives lors des 7 derniers jours pour 100 000 habitants.

Légère augmentation ces derniers jours en Isère

Dans la région, ce taux d'incidence est actuellement en moyenne de 166 (un taux stable depuis début décembre).

En détails, dans les départements de la région :

Isère : 200 (légère augmentation ces derniers jours)

Haute-Savoie : 189

Allier : 187

Rhône : 171

Drôme : 166

Savoie : 164

Ain : 157

Loire : 157

Ardèche : 145

Haute-Loire : 127

Cantal : 112

Puy-de-Dôme : 107

