Coronavirus : avant les nouvelles annonces, quelle est la situation dans les hôpitaux du Rhône ?

Alors que le Rhône pourrait être reconfiné le week-end, la situation hospitalière est relativement stable ce mercredi 3 mars au matin.

Malgré des chiffres stables depuis début février, une menace de reconfinement plane sur deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône et la Drôme. La décision de mesures plus restrictives dans ces deux départements devrait tomber ce jeudi 4 mars pour une application dès ce week-end en cas de reconfinement. Si le taux d'incidence est stable, en dessous des 250 cas pour 100 000 habitants, c'est la proportion de cas liés au variant britannique du coronavirus qui inquiète dans le Rhône. Pour autant, les hôpitaux ne constatent pas d'envolée des hospitalisations pour l'instant. D'après les chiffres en date de ce mardi 2 mars au soir, le Rhône apparaît néanmoins comme le département le plus touché - et de loin - dans la région en termes de nouvelles hospitalisations.

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3345 personnes actuellement hospitalisées

190 nouvelles hospitalisations en 24h

441 personnes actuellement en réanimation

35 nouvelles admissions en réanimation en 24h

30 nouveaux décès

9129 décès depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :

841 personnes actuellement hospitalisées

64 nouvelles hospitalisations en 24h

173 personnes actuellement en réanimation

13 nouvelles admissions en réanimation en 24h

7 nouveaux décès

2423 décès depuis le début de l'épidémie

