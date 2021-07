Coronavirus : avant les annonces de Macron ce lundi soir, quelle est la situation sanitaire à Lyon ?

Emmanuel Macron, le président de la République, va prendre la parole ce lundi soir. Il pourrait notamment annoncer la vaccination obligatoire pour les soignants. Avant cette prise de parole, Lyon Capitale fait le point sur la situation à Lyon et dans le Rhône.

Le variant Delta inquiète l'Europe. Et le mot est faible. Le nombre de cas dépasse les 30 000 cas quotidiens désormais au Royaume-Uni. En Espagne et au Portugal, où l'épidémie repart de plus belle aussi, de nouvelles restrictions ont été mises en places. Les discothèques ont refermé en Catalogne, le couvre-feu a été réinstauré dans certaines villes du Portugal, dont Lisbonne et Porto.

De 1800 nouveaux cas en moyenne par jour en France fin juin à 3800 désormais

Et en France. Après une baisse continue du nombre de nouveaux cas de covid-19 de 40 000 quotidiens en moyenne début avril à 1800 quotidiens en moyenne fin juin, la tendance est à la hausse depuis une dizaine de jours. 3800 cas désormais en moyenne par jour dans le pays. Et ça va continue à grimper. C'est inévitable. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux.

La dynamique repart notamment nettement à la hausse chez les 20-29 ans, les moins vaccinés. Comme le montre le graphique ci-dessous.

Le taux d'incidence est de nouveau (quasiment) à 100 chez les 20-29 ans. Évolution en une semaine ⤵️ +60,6 % tous âges confondus

+81,2 % chez les 10-19 ans

+89,6 % chez les 20-29 ans

+60,7 % chez les 30-39 ans#Covid19 pic.twitter.com/r7JOVnggFO — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) July 11, 2021

Lyon et le Rhône n'échappent pas à cette reprise épidémique. Même si ça reste, pour le moment, mesuré. Le taux d'incidence, c'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. Dans le Rhône, au 8 juillet, le taux d'incidence moyen est de 33 (il est de 35 en France). Dans le Rhône, ce taux d'incidence était retombé à 22-23 fin juillet.

Les 20-29 ans, de loin les plus touchés par les nouveaux cas dans le Rhône

Pas tranche d'âge, par rapport à la semaine précédente :

moyenne : 33



10-19 ans : 48 (+20 en une semaine)

20-29 ans : 76 (+30 en une semaine)

30-39 ans : 42 (+6 en une semaine)

40-49 ans : 28 (stable)

50-59 ans : 20 (+2 en une semaine)

60-69 ans : 12 (+6 en une semaine)

70-79 ans : 11 (+4 en une semaine)

80-89 ans : 8 (-2 en une semaine)

+90 ans : 17

D'après les dernières données, le variant Delta est largement majoritaire désormais dans le département du Rhône. Il représente plus de 60 % des contaminations.

La nouvelle rassurante, c'est que les personnes plus âgées, les plus fragiles et susceptibles de développer de formes graves, sont pour l'instant moins touchées par les nouvelles contaminations. Elles sont aussi beaucoup plus vaccinées.

Pour l'instant, pas de hausse dans les hôpitaux. Il faudra suivre de très près l'indicateur des nouvelles hospitalisations ces prochains jours.

38 % des habitants du Rhône sont complètement vaccinés

Dans le Rhône, d'après des chiffres arrêtés au 8 juillet :

987 051 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin

soit 52,6 % des habitants du Rhône qui ont reçu au moins une dose de vaccin

712 047 personnes sont complètement vaccinées

soit 38 % % des habitants du Rhône totalement vaccinés

Par âge, dans le département du Rhône, au 5 juillet :

82 % des + de 80 ans ont reçu au moins une dose (76 % sont complètement vaccinés)

93 % des 75-79 ans ont reçu au moins une dose (88 % sont complètement vaccinés)

88 % des 70-74 ans ont reçu au moins une dose (82 % sont complètement vaccinés)

79 % des 60-69 ans ont reçu au moins une dose (68 % sont complètement vaccinés)

75 % des 50-59 ans ont reçu au moins une dose (57 % sont complètement vaccinés)

62 % des 40-49 ans ont reçu au moins une dose (37 % sont complètement vaccinés)

52 % des 30-39 ans ont reçu au moins une dose (27 % sont complètement vaccinés)

49 % des 25-29 ans ont reçu au moins une dose (24 % sont complètement vaccinés)

43 % des 18-24 ans ont reçu au moins une dose (19 % sont complètement vaccinés)

17 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose (2,5 % sont complètement vaccinés)

Au 8 juillet, en France :

83,6 % des + de 75 ans on reçu au moins une dose de vaccin (dont 78,1 % sont complètement vaccinés)

82,1 % des 60-74 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 73,4 % sont complètement vaccinés)

70,8 % des 50-59 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 55,7 % sont complètement vaccinés)

51,6 % des 18-49 ans ont reçu au moins une dose de vaccin (dont 30,5 % sont complètement vaccinés)

