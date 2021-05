Coronavirus à Lyon : un effet vaccin ? la circulation du virus en chute libre chez les + de 60 ans dans le Rhône

Centre de vaccination à la Croix-Rousse à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans le département du Rhône, près de 650 000 personnes (soit 35 % de la population du département) ont déjà reçu une dose de vaccin. L'effet vaccin se ressent chez les plus âgées, avec une nette baisse de la circulation du virus parmi ces populations.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 27 mai, le taux d'incidence est de 116 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 21 mai et le jeudi 27 mai). Le 4 avril, au plus fort de la 3e vague dans le département, le taux d'incidence était encore de 504 dans le département du Rhône. La baisse est claire, et nette, depuis deux mois.

Elle est notamment très nette chez les personnes les plus âgées, les plus vaccinées :

Ainsi, le taux d'incidence s'établit ainsi par classe d'âge, au 27 mai, dans le Rhône :

moyenne : 116

10-19 ans : 150

20-29 ans : 171

30-39 ans : 165

40-49 ans : 142

50-59 ans : 93

60-69 ans : 54

70-79 ans : 45

80-89 ans : 29

+ de 90 ans : 47

