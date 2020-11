Coronavirus à Lyon : un déconfinement en trois étapes à partir du 1er décembre

Alors que la situation sanitaire s'améliore à Lyon et dans le reste de la France, le déconfinement se fait attendre. Prévu le 1er décembre prochain, il devrait se faire en trois étapes.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé ce dimanche 22 novembre dans les colonnes du JDD au sujet d'un prochain déconfinement. Le confinement sera assoupli progressivement pour un déconfinement "en trois temps". "Les assouplissements se feront en trois étapes [...], a-t-il précisé. D'abord autour du 1er décembre, puis avant les ­congés de fin d'année, puis à partir de janvier 2021." A Lyon, les commerces, bars, restaurants et salles de sport seront-ils autorisés à rouvrir ?

1ère étape le 1er décembre

Première étape, et non des moindres, la réouverture des commerces. A Lyon, les commerçants et indépendant se sont réunis à plusieurs reprises pour manifester leur inquiétude concernant la reprise de leur activité. Celle-ci aura normalement lieu le 1er décembre, à condition que les commerces respectent un protocole sanitaire strict. Cependant, les bars et restaurants resteront fermés. A cette date, l'attestation de déplacement sera toujours nécessaire pour circuler.

2e étape avant les vacances de fin d'année

Les vacances de fin d'année marqueront la deuxième étape de ce déconfinement progressif. Si la situation sanitaire continue à s'améliorer, chacun devrait pouvoir se déplacer librement sur le territoire français pour les fêtes. Cette nouvelle étape marquerait donc la fin des attestations de déplacement.

3e étape en janvier 2021 ?

Troisième et dernière étape, la réouverture des bars, restaurants, salles de sport, salles de spectacle, etc. Pour l'instant, aucune date précise n'est avancée mais le mois de janvier 2021 est vaguement évoqué. Plus largement, tous ces établissements devraient pouvoir rouvrir début 2021, avec des décisions prises au cas par cas selon les risques de contamination inhérents à chaque activité.

Ce mardi 24 novembre, le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera plus en détail sur les modalités de ce déconfinement progressif. L'objectif étant de retrouver une vie un peu plus normale tout en évitant, cette fois-ci, un reconfinement.

