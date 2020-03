Coronavirus à Lyon : TCL arrêtent des lignes de bus, d'autres adaptées

Pour assurer la continuité du service public et redéployer le personnel là où il est nécéssaire, les TCL adaptent la fréquence de certaines lignes de bus. D'autres ne circulent tout simplement plus dans le contexte du confinement suite au coronavirus COVID-19. Le point complet ce jeudi.

Vous pouvez suivre notre direct quotidien en cliquant ici.

La fréquentation du réseau TCL avait déjà fortement chuté avec le confinement à cause du coronavirus. Elle continue. Dans ce contexte, pour assurer la continuité du service public et déployer les conducteurs aux endroits les plus stratégiques, TCL annoncent des modifications.

Les lignes suivantes ne circulent plus :

113 Vénissieux > Givors 115 Villefranche – sur-Saône > Lyon 133 Taluyers > Givors 154 Chassan > Givors 155 Millery > Givors 166 Rontalon >Thurins 239 et 239Re Amplepuis > Cublize 251 Sainte-Catherine > Mornant 252 St Symphorien d’Ozon > Chaponnay 258 Savigny > L’Arbresle 261 Thizy les Bourg > Charlieu 265 Claveisolles > Villefranche sur Saône



Les lignes suivantes circulent du lundi au samedi avec les horaires du samedi. Certaines lignes régulières fonctionnent également les dimanches :

2Ex Chazelles-Sur-Lyon > Lyon / maintien des services actuels les dimanches

111 Vénissieux > Vienne / maintien des services actuels les dimanches

114 Mornant > Oullins / maintien des services actuels les dimanches

116 Cours > Lyon / maintien des services actuels les dimanches

118 Lyon > Belleville / maintien des services actuels les dimanches

119 Millery > Oullins / maintien des services actuels les dimanches

120 Givors > Oullins / maintien des services actuels les dimanches

145 Rive de Gier > Oullins / maintien des services actuels les dimanches

147 Pollionnay > Craponne / maintien des services actuels les dimanches

217 Villefranche – sur-Saône > Tarare

240 Cours > Roanne

264 Tarare

Les lignes suivantes fonctionnent avec des horaires spécifiques :

112 Valencin > Vénissieux Départs de Valencin à 6h30, 12h40 et 17h45 du lundi au vendredi Départs de Vénissieux à 07h45, 13h45 et 19H15 du lundi au vendredi 142 Aveize > Lyon Départs d’Aveize à 6h55, 10h55 et 16h55 du lundi au vendredi / 7h30 et 15h55 les samedis et dimanches Départs de Lyon à 8h50, 13h15 et 18h35 du lundi au vendredi / 9h15 et 17h40 les samedis et dimanches 235 Beaujeu > Belleville Départs de Beaujeu à 7h15, 12h45 et 17h55 du lundi au vendredi Départs de Belleville à 8h10, 12h20 et 17h30 du lundi au vendredi 236 Villefranche – sur Saône > Deux Grosnes Départs de Villefranche : 9h00, 12h45, 17h50,19h du lundi au vendredi Départs de Deux Grosnes : 6h20 et 7h20 (desserte modifiée le mercredi),10h, 14h30 du lundi au vendredi 237 Cours > Amplepuis Départs de Cours : 06h15, 07h49,15h50,17h40 et 19h05 du lundi au vendredi Départs d’Amplepuis 07h15,08h40, 15h10, 16h55, 18h25 du lundi au vendredi 241 Chevinay > L’Arbresle Départs de Chevinay à 07h05 et 17h40 du lundi au vendredi Départs de l’Arbresle à 7h37 et 17h12 du lundi au vendredi



Les modes lourds comme les métros et tramways ont vu leurs fréquences allégées. En fonction de la demande, très faible, des modifications pourront avoir lieu la semaine prochaine.

