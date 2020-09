Coronavirus à Lyon : Rillieux, Saint-Priest... Le port du masque obligatoire dans 7 nouvelles communes du Rhône

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les rues de 7 nouvelles communes du Rhône : Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais. Et ce dès ce samedi 26 septembre.

Le Préfet du Rhône a pris un nouvel arrêté.

Le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les rues de 7 nouvelles communes du Rhône : Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais.

"À compter du samedi 26 septembre 2020 à 06h00, le port du masque obligatoire sur la voie publique et dans les lieux publics entre 06h00 et 02h00 est étendu aux communes suivantes : Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais", indique la Préfecture ce vendredi soir.

Le port du masque était déjà obligatoire à Bron, Tassin, Caluire, Ecully, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Décines, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Villefranche-sur-Saône. Et bien sûr, depuis le 1er septembre, à Lyon et Villeurbanne.