Coronavirus à Lyon : près de 20M de complètement vaccinés en France, le point chiffré complet

D'après les derniers chiffres de Santé Publique France, mardi 22 juin, 32,4M de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France et plus de 19M sont complètement vaccinées.

Les secondes injections sont désormais plus nombreuses, chaque jour, que les premières injections.

Ainsi, sur la journée du mardi 22 janvier, 216 937 premières doses ont et lieu et 459 742 deuxièmes doses. Au total, 32 441 194 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 48,4 % de la population totale et 61,8 % de la population majeure) et 19 196 147 personnes sont complètement vaccinées.

Par classe d'âge, en France :

74 % des + de 75 ans sont complètement vaccinés (83 % ont reçu au moins une dose)

61 % des 60-74 ans sont complètement vaccinés (80 % ont reçu au moins une dose)

35 % des 50-59 ans sont complètement vaccinés (66 % ont reçu au moins une dose)

15 % des 18-49 ans sont complètement vaccinés (45 % ont reçu au moins une dose)

1 habitant sur 4 est complètement vacciné dans le département du Rhône

Dans le département du Rhône, d'après des données stabilisées au dimanche 20 juin :

883 646 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le Rhône (sur 1 800 000 d'habitants)

soit 47 % des habitants qui ont reçu au moins une dose dans le département

486 963 personnes sont complètement vaccinées

soit 26 % des habitants qui sont complètement vaccinés

Par âge, dans le département du Rhône (au 20 juin) :