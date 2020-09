Le nombre de cas positifs de covid-19 ne cesse d'augmenter à Lyon et dans le Rhône. D'après les derniers chiffres, près de 170 classes étaient fermées dans le département jeudi soir.

D'après nos dernières remontées effectuées, jeudi soir, près de 170 classes étaient fermées dans le département du Rhône (public + privé).

Le département compte environ 8000 classes dans le secteur public.