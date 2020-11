Coronavirus à Lyon : où sont les quartiers où le virus circule le plus ?

Des quartiers de la métropole de Lyon affichent un taux de positivité au coronavirus de 30 % ou plus cette semaine du 12 au 19 novembre. Où se trouvent les quartiers les plus touchés ?

La circulation du coronavirus est moins active en France comme dans la métropole de Lyon (lire ici). Malgré des indicateurs en baisse, la situation reste tendue dans les hôpitaux qui observent un plateau encore bien trop haut d'hospitalisations des suites du COVID-19. De plus, dans la métropole, certains territoires ont enregistré encore cette semaine du 12 au 19 novembre des taux de positivité de 30 % ou plus d'après les chiffres de Santé publique France.

Les taux de positivité des habitants de la métropole au coronavirus sont enregistrés par IRIS, c'est-à-dire un découpage du territoire de la métropole en ilots par l'Insee. Ces ilots correspondent plus ou moins à des quartiers homogènes en termes de démographie et d'habitat. Les IRIS dans lesquels le coronavirus circule le plus se trouvent à Lyon même ou en périphérie, dans les banlieues défavorisées comme dans les banlieues aisées.

Forte circulation virale à Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin

Une zone particulièrement touchée regroupe plusieurs quartiers à cheval sur Lyon, Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Elle comprend les Essarts, vers Grange Blanche, l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, l'hôpital femme-mère-enfant et leurs alentours, le quartier Bel-Air les Brosses à Villeurbanne et jusqu'au sud de Vaulx-en-Velin, quartier La Soie. Un peu plus loin mais toujours à Villeurbanne, le quartier des Buers est aussi touché.

Lyon et Caluire pas épargnées

Le 8e arrondissement de Lyon, côté Etats-Unis et Mermoz, a également des taux de positivité de 30 % ou plus. Plus proche du centre, dans le 7e arrondissement, il en va de même pour le quartier Domer.

De l'autre côté de la Presqu'île, le 5e arrondissement est touché dans les mêmes proportions, en particulier dans le quartier du Champvert. Un peu plus loin, dans le 9e arrondissement, c'est le quartier de Vaise qui affiche un taux de positivité de 30 % ou plus.

De l'autre côté de la Saône, le 4e arrondissement de Lyon n'est pas épargné non plus, en particulier le quartier Serin, entre le quai Gillet et le tunnel de la Croix-Rousse. Plus haut, sur le plateau, c'est le quartier du Gros caillou qui enregistre une forte circulation du virus. Au nord, Caluire-et-Cuire est dans la liste, en particulier le quartier autour du métro Cuire et celui de Montessuy.

Au sud de Lyon, Saint-Fons la plus touchée

En banlieue sud de Lyon, Saint-Fons n'est pas épargnée. Les quartiers des Clochettes et de l'Arsenal sont les plus touchés par le virus.