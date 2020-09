Coronavirus à Lyon : niveau "alarmant" de transmission, de nouvelles annonces ce jeudi après-midi ?

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le niveau de transmission du covid-19 est "alarmant" en Europe, a estimé ce jeudi l'OMS. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, tient un point presse à 17h. Pour faire de nouvelles annonces ?

"Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous", a déclaré le directeur de la branche Europe de l'OMS, Hans Kluge, ce jeudi. En France, mercredi, plus de 10 000 tests se sont révélés positifs en 24h.

De nouvelles restrictions ? Une nouvelle stratégie de tests ? Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, tient une conférence de presse ce jeudi à 17h.

Des mesures plus strictes à Bordeaux et à Marseille, pas à Lyon

Lundi, à Bordeaux, à Marseille mais aussi à Lille, des mesures plus strictes pour tenter de limiter la circulation du covid-19 ont été prises. Mariages et anniversaires reportés, abaissement de 5 000 à 1 000 du nombre maximum de personnes pouvant assister à des événements publics, comme des matchs de foot. Mais aussi l'annulation des sorties et fêtes scolaires.

A Lyon, aucune mesure n'a (encore) été prise en ce sens. La décision revient au Préfet du Rhône. Mais cela ne semble pas prévu à court terme. "Les signaux aujourd'hui (à Lyon) nécessitent une vigilance. Ils ne sont pas forcément inquiétants.", expliquait ce mardi le Professeur Bruno Lina, virologue lyonnais responsable du centre national de référence virus des infections. Lyon Capitale vous proposait mercredi un point sur la situation de l'épidémie à Lyon et dans le département du Rhône (lire ici).

Encore plus de dépistages ?

Membre du très influent conseil scientifique, le Professeur Lina soulignait mardi : "On n'est pas obligés de fermer des bars, de fermer des restaurants. A ce jour, par rapport à la situation lyonnaise, il ne semble pas nécessaire d'aller au delà de ce qu'il existe. Il est probablement beaucoup plus intéressant de mettre en place une politique de dépistage avec une capacité de réponse rapide des laboratoires pour qu'on contrôle par le biais de l'isolement la diffusion du virus. A Lyon, on est dans cette position-là".

A Villeurbanne, un nouveau centre de dépistage ouvre lundi. Dans les HCL, les tests vont se multiplier, passant de 1600 quotidiens actuellement à entre 2500 et 3000 mi-octobre.

Olivier Véran va-t-il faire d'autres annonces ? Réponse à 17h.

