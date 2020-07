Coronavirus à Lyon : moins de 20 personnes en réanimation dans la région

Alors que le masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos à partir de ce 20 juillet, la pression continue de baisser à l'hôpital, notamment en réanimation, même si le virus circule toujours.

Les chiffres de la semaine dernière, hors hôpital, montraient une légère accélération de l'épidémie de COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes (lire ici). C'est à cause d'une conjonction de signaux faibles montrant que l'épidémie pouvait repartir que le masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics clos dès ce 20 juillet (voir la liste des lieux ici).

Néanmoins, la pression continue de baisser à l'hôpital et notamment en réanimation et cette accélération du virus ne se traduit pas par une hausse des chiffres pour les cas les plus graves, pour l'instant.

Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 423 patients à l'hôpital (- 5 depuis le 17 juillet), dont 19 en réanimation (-3 depuis vendredi).

Le constat est proche pour le Rhône, avec 9 patients en réanimation, pour 150 à l'hôpital. Les prochains jours devraient être décisifs pour voir si la circulation plus active du virus depuis début juillet à un impact sur cette pression.

Ce lundi 20 juillet au soir, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 423 patients sont encore hospitalisés dans la région (-5 depuis le vendredi 17 juillet)

- deux nouvelles admissions à l'hôpital entre le 17 et 19 juillet

-19 personnes dans les services de réanimation (-3 depuis le 17 juillet). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation entre le 17 et 19 juillet

- trois nouveaux décès depuis le 17 juillet

- 1752 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce lundi 20 juillet au soir :

- 150 personnes sont toujours hospitalisées (-1 depuis le 17 juillet). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- deux nouvelles admissions à l'hôpital entre le 17 et 19 juillet

- 9 patients sont en réanimation (- 2 depuis le 17 juillet). 300 patients étaient hospitalisés en "réanimation" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation entre le 17 et 19 juillet

- trois nouveaux décès depuis le 17 juillet

- 659 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.