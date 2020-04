Coronavirus à Lyon : les prix de la vente aux enchères pour les HCL s'envolent déjà 

La veste du dernier match de Grégory Coupet avec l’OL a déjà atteint les 250€ (prix de départ 1€) lors de cette vente aux enchères organisée pour aider la Fondation des Hospices Civils de Lyon.

La vente aux enchères d'objets de sportifs lyonnais organisée pour aider la Fondation des Hospices Civils de Lyon vient de débuter. Organisée par la Ville de Lyon et la plateforme Agorastore.fr dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, cette levée de fonds propose des équipements de plus d'une cinquantaine de sportifs, clubs et marques.

Les prix d'enchère ont tous été fixés à 1€ et certains lots sont déjà à plus de 100 euros et plus. C'est le cas du maillot du FC Barcelone dédicacé par l'ensemble de l'équipe ou de celui de Tony Parker célébrant ses 17 saisons aux San Antonio Spurs. Mais le plus prisé pour le moment est bien la veste de présentation de la finale de la Coupe de France en 2008 de Grégory Coupet (son dernier match avec l’OL) qui en trois enchères a atteint 250€.

Les ventes se termineront le 4 mai. La centaine de milliers d'euros est visée lors de cette vente aux enchères. Les lots seront envoyés aux acheteurs sous trois semaines et 100 % des fonds seront versés à la fondation HCL.