Lyon : Depay, Henry, Coupet, Parker, une vente aux enchères pour les HCL

De nombreux sportifs lyonnais et non lyonnais vont participer à une vente aux enchères pour la fondation des HCL dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en offrant des objets leur appartenant.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la Ville de Lyon et la plateforme Agorastore.fr vont lancer une levée de fonds caritative afin d'aider la Fondation des Hospices Civils de Lyon. Plus de 50 sportifs, clubs et marques vont participer à cette vente aux enchères en offrant des équipements leur appartement.

Parmi eux, entre autres ont été annoncés : Amandine Henry, Camille Abily, Mélina Robert-Michon, Grégory Coupet, Tony Parker, Frédéric Michalak, Renaud Lavillenie, Romain Bardet (casque à pois 2018), Alain Bernard, Memphis Depay ainsi que Stephane Diagana, Astrid Guyart, Émilie Le Pennec, Florian Rousseau, Memphis Depay, Caroline Garcia (raquette et tenue), Théo Maledon, Charles Kahudi. Le FcCBarcelone va aussi offrir un maillot dédicacé par l'équipe et la marque Babolat va donner des raquettes de Rafael Nadal et Dominic Thiem.

Il faudra s'inscrire sur le site, être majeur puis participer aux enchères en ligne sur le site. Les prix de départs seront fixés à 1€. Les lots seront envoyés aux acheteurs sous trois semaines et 100 % des fonds seront versés à la fondation HCL. Les lots seront visibles dès aujourd'hui. Enchère commenceront le 22 avril et se termineront le 4 mai. “L'estimation de ce que cette vente pourra rapporter pour la fondation est très compliquée car les lots n'ont pas de valeur propre. De fait, ils sont inestimables. Pour autant on devrait atteindre au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros”, a déclaré Olivier Nataf d’Agorastore. 100 % des fonds seront redistribués à la fondation HCL.