Coronavirus : à Lyon, les premiers vaccins sont réalisés ce lundi dans le 5e arrondissement

Début de la campagne de vaccination contre le covid-19 à Lyon ce lundi 28 décembre. Les premières vaccinations sont réalisées dans l’Unité de soins de longue durée de l’hôpital Pierre Garraud (Hospices civils de Lyon) situé à Lyon 5e.

"La première étape de la campagne de vaccination contre la Covid-19 se déploiera pleinement à partir du 4 janvier 2021 dans les 12 départements de la région", précise l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

D'ici la fin de la semaine, 13 établissements hospitaliers de la région auront reçu un congélateur permettant de stocker à -80 degrés les premières doses de vaccins qui arrivent de manière progressive.

"Les 940 EHPAD et 78 USLD (Unités de soins de longue durée) de la région seront approvisionnés en vaccins tout au long de cette première étape de la campagne qui durera entre 6 et 8 semaines, le vaccin nécessitant l'administration d'une deuxième dose de 21 jours après la première injection", ajoute l'ARS.

Au total, lors de cette première étape, dans la région, 78 000 patients et résidents et une partie des 57 000 professionnels travaillant dans ces structures se verront proposer cette vaccination. Rappelons que la vaccination n'est nullement obligatoire et que le choix est laissé à la population. Environ 1 million de personnes, en France, sont concernées par cette première étape.

Ensuite, une 2e phase s'ouvrira en France, à partir de février 2021, avec 14 millions de personnes concernées :