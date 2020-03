Pour maintenir la continuité du service public, tout en s'adaptant à la forte baisse de la demande, le réseau TCL réduit la fréquence des bus, métros et tramways dès ce lundi. Certaines lignes ne circulent plus.

Confinés à leur domicile, les Lyonnais ont déserté le réseau TCL. Dans les bus, métros et tramways de l'agglomération, il ne reste plus que ceux qui ne peuvent pas télétravailler ou ceux qui se déplacent rapidement pour aller faire des courses ou prendre soin d'un proche.

Dans ce contexte TCL adapte une nouvelle fois ses fréquences (l'amplitude horaire ne change pas, sauf pour les métros qui ne circulent plus après minuit le week-end).

Pour les métros :

Ligne A : 9 à 10 min

: 9 à 10 min Ligne B : 9 à 10 min

9 à 10 min Ligne C : 11 min

11 min Ligne D : 6 à 9 min

Funiculaires :

Funiculaire 1 : 12 min

: 12 min Funiculaire 2 : 10 min

Tramways :

T1 : 12 à 15 min

T2 : 13 à 15 min

T3 : 15 à 20 min

T4 : 12 à 16 min

T5 : ne circule pas

T6 : 15 à 30 min

Pour les bus :

ligne C : toutes les 15 minutes

autres lignes : au cas par cas, voir sur le site de TCL

Les bus suivant ne circulent plus : C4, 4, 16, 22, 25, 26, 27, 34, 39, 48, 50, 50 Ex, 57, 62, 65, 66, 69, 76, 81, S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S11, S12, S15, Zi 7, Résago 2 et Résago 3, ainsi que toutes les lignes "Junior direct"

Enfin, selon le Sytral, "les abonnés en prélèvement automatique seront remboursés automatiquement. Les abonnées ayant souscrit leur abonnement en agence, sur e-tecely, sur distributeur ou chez un dépositaire pourront remplir un formulaire de remboursement sur tcl.fr dans les prochains jours. La moitié de l'abonnement du mois de mars (confinement depuis mi-mars) sera remboursé mi-avril".

