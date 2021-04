Coronavirus à Lyon : les + de 60 ans pourront se faire vacciner au Parc OL ce samedi, mais pas les autres sans rendez-vous

10 000 personnes ont été vaccinées en 3 jours au Parc OL lors du week-end de Pâques. Dont certains sans rendez-vous. Une nouvelle opération "coup de poing" est organisée ce samedi 17 avril et lundi 19 avril. Mais cette fois, les doses seront plus limitées.

10 000 personnes ont été vaccinées en 3 jours au Parc OL lors du week-end de Pâques. Avec le vaccin Moderna. La vaccination était alors ouverte aux plus de 70 ans et aux personnes avec des comorbidités. Le nombre de doses était important et des personnes se sont fait vaccinées sans rendez-vous ou en ayant beaucoup moins que 70 ans.



Une nouvelle opération de testing de masse est prévue les 17 et les 19 avril au Parc OL (pas le dimanche 18 avril car l'OL et le PSG se rencontrent en Ligue des champions féminine). Cette fois, environ 5 000 doses du vaccin Pfizer sont prévues.



La vaccination est désormais ouverte, dès samedi, pour les + de 60 ans et aux personnes avec des comorbidités. Mais pas pour les autres. Les personnes sans rendez-vous et non éligibles ne seront cette fois pas acceptées. Cela ne sert donc à rien de se rendre au Parc OL ce samedi sans rendez-vous ou avec un âge inférieur à 60 ans.

La réservation est possible ici