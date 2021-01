Coronavirus à Lyon : les 3 départements de la région où le virus circule le plus actuellement

D'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au lundi 25 janvier, le taux d'incidence est de 230 en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (+2 en deux jours). Il est de 378 en PACA (+4 en deux jours), la région où le virus circule le plus actuellement, de 246 en Bourgogne-Franche-Comté (-1 en deux jours) et de 212 en moyenne en France (+2 en deux jours). Les chiffres de Santé publique France prennent donc en compte la période du mardi 19 au lundi 25 janvier. A titre de comparaison, ce taux d'incidence était environ de 800-900 dans la région au plus fort de la circulation du virus, fin octobre-début novembre 2020.

La circulation du virus n'est pas toujours homogène dans la région d'un département à l'autre. La Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire sont les trois départements de la région les plus touchés. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 23 janvier, les taux d'incidence sont ainsi :

Drôme : 308 (+7 en 2 jours)



Ardèche : 259 (-7 en 2 jours)

Haute-Loire : 257 (-8 en 2 jours)



Loire : 254 (-7 en 2 jours)



Rhône : 236 (+ 4 en 2 jours)

Puy-de-Dôme : 230 (+2 en 2 jours)

Ain : 230 (+8 en 2 jours)

Isère : 223 (+3 en 2 jours)

Allier : 220 (+4 en 2 jours)

Haute-Savoie : 189 (+2 en 2 jours)

Cantal : 190 (+20 en 2 jours)

Savoie : 148 (-2 en 2 jours)

