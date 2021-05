Coronavirus à Lyon : le vaccin Moderna livré cette semaine aux pharmacies et aux généralistes

Le vaccin Moderna pourrait être le second mis sur le marché © AFP

Cette semaine, un nouveau vaccin contre le Covid-19 fait son apparition dans les cabinets et les officines. Les médecins généralistes et les pharmaciens vont pouvoir vacciner le public avec le Moderna. Une annonce qui tombe à pic alors que la vaccination sera ouverte à tous les adultes le 31 mai.

Depuis ce lundi 24 mai, la vaccination contre le Covid-19 connaît un nouveau coup d’accélérateur avec l’accès au vaccin pour les professionnels prioritaires de moins de 55 ans. Elle devrait en connaître un autre dans les prochains jours, alors que les médecins généralistes et pharmaciens français doivent recevoir, cette semaine, 300 000 doses du vaccin à ARN Messager Moderna.

On continue ! Dès la semaine prochaine, les médecins et les pharmaciens pourront commander des vaccins Moderna afin de protéger leurs patients en ville. — Olivier Véran (@olivierveran) May 14, 2021

Jusqu’ici, le produit américain était réservé aux centres de vaccination, mais désormais "il n'y aura plus de primo-injections Moderna dans les centres [de vaccination, NDLR]", précise le ministère de la Santé, il sera réservé aux cabinets médicaux et aux officines. Un nouveau circuit de distribution qui doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination en ville, alors que tous les adultes pourront prendre rendez-vous à partir du 31 mai. L’utilisation du vaccin Moderna doit également aider les pharmaciens et les généralistes à vacciner les jeunes, car jusqu’à présent ils administraient des doses d’AstraZeneca, un produit déconseillé chez les personnes de moins de 55 ans.

Prise de rendez-vous sur Doctolib

Chaque pharmacie a pu commander deux flacons de Moderna, les médecins étant quant à eux limités à un flacon pour le moment. Le rythme devrait s’accélérer dans les prochaines semaines avec la livraison de nouveaux flacons. Pour bénéficier de ces nouvelles doses, il faudra, comme pour les centres de vaccination, prendre rendez-vous sur Doctolib.

