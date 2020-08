Coronavirus à Lyon : le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte

Le taux d'incidence est passé au-dessus des 51 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône la semaine passée.

Selon les données de Santé Publique France, le taux d'incidence, est passé de 51,3 pour 100 000 habitants sur une semaine glissante (du 14 au 20 août) dans le département du Rhône. Un chiffre au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 pour 100 000 habitants. Le taux de positivités est lui aussi au plus haut (5 %) contre environ 2,1 % en début de crise.

Attention, ces chiffres sont à relativiser, le nombre de tests pratiqués et les publics ciblés durant la période de confinement n'étaient pas les mêmes. L’augmentation du taux d'incidence est notamment en partie due au nombre de tests positifs dans la tranche d'âge 20/40 ans bien plus testés depuis qu'il est possible de le faire sans ordonnance. En tout, 17 296 tests ont été réalisés durant la semaine passée contre un peu moins de 7 000 en début de crise.

Par ailleurs, les chiffres des hospitalisations dans la région continuent de baisser depuis le début de l'été. 487 personnes étaient hospitalisées le 1er juillet contre 242 ce dimanche. Le nombre de décès à lui fortement diminué (lire ici).