De plus en plus de personnes souhaitent se faire dépister pour savoir si elles sont porteuses du COVID-19. Comment se faire tester à Lyon sans avancer les frais ?

Il est désormais possible de réaliser un test COVID-19 PCR dans le nez, sans ordonnance. Ce dépistage est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Néanmoins, la manière d'y accéder dépend de sa situation.

Si vous avez des symptômes du COVID-19 (gênes dans la gorge, nez qui coule, fatigue, fièvre, perte de goût...), il est impératif de prendre contact avec son médecin traitant pour une consultation ou téléconsultation (ou au 0 800 130 000 en absence de médecin traitant). Si la suspicion est confirmée, le médecin vous remettra une prescription pour réaliser un test le plus rapidement possible.

Si vous êtes identifiés comme "cas contact d'une personne contaminée", un médecin, l'assurance maladie ou l'ARS vous contactent et vous invitent à prendre rendez-vous dans un lieu de dépistage dédié.

Enfin, vous n'avez pas de symptôme du COVID-19 et aucune prescription, vous pouvez prendre rendez-vous dans un laboratoire d'analyse pour demander un test, sans avance de frais.

Il est important de prendre rendez-vous le plus tôt possible, puisque les délais s'allongent avec la perspective de la rentrée. Certains laboratoires ne sont plus en mesure de proposer des créneaux avant trois jours, voire plus (jusqu'à six jours pour les premiers créneaux disponibles).