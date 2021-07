Coronavirus à Lyon : le pass sanitaire européen entre en vigueur ce jeudi 

Accessible depuis le 9 juin, le pass sanitaire français fusionne ce jeudi avec le " certificat numérique Covid européen". Ce nouveau document doit permettre de faciliter le passage des frontières entre pays membres de l’Union européenne.

Depuis le vendredi 25 juin, l’Assurance maladie a arrêté de produire des pass sanitaires uniquement destinés à être utilisés en France. Désormais, le QR code fourni lors de votre vaccination ou après un test PCR, par exemple, pourra également être utilisé pour se déplacer dans les autres pays de l’Union européenne. L’entrée en vigueur, ce jeudi 1er juillet, de ce "certificat numérique Covid européen" doit faciliter le passage des voyageurs aux frontières des 27 pays membres de l’UE, ainsi que la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège.

Aucune obligation

Ce pass sanitaire européen n’est "pas obligatoire" pour le moment, comme le rappelait Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins, mais sans lui un test négatif au Covid-19 pourrait vous être demandé et une quarantaine imposée lors de certains déplacements dans l’UE. Si vous avez obtenu un certificat avant le 25 juin, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site de l’assurance-maladie.

Pour les personnes ayant déjà entré dans l’application TousAntiCovid un QR code attestant de leur vaccination, une mise à jour vous permettra de passer d’un certificat uniquement français à celui européen. Elle devrait être disponible dans les prochains jours.

Encore quelques disparités au niveau européen

Enfin, rappelons que pour qu’un test négatif fasse office de pass sanitaire il doit être de maximum 48 heures en France, mais sa validité peut augmenter dans certains pays européens et aller jusqu’à 72 heures. Les délais peuvent également varier entre les pays en ce qui concerne la preuve d’une immunité après avoir contracté le virus. Dans l’Hexagone, celle-ci peut être valable jusqu’à six mois alors que dans d’autres états européens la durée est parfois plus courte. Avant de voyager, n’oubliez donc pas de vérifier les spécificités en vigueur dans votre pays de destination.

