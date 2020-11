Coronavirus à Lyon : le festival des Quais du polar repoussé à cet été

Après une édition 2020 virtuelle à cause du coronavirus, les Quais du polar annoncent que l'édition 2021 de ce festival qui se tient chaque année à Lyon est repoussée aux 2, 3 et 4 juillet prochains.

Le festival international des Quais du polar, qui se tient chaque printemps à Lyon, avait déjà dû adapter son édition 2020 à la crise sanitaire. L'événement s'était donc déroulé en ligne, au pic de la première vague de coronavirus. Au vue du contexte actuel, l'édition 2021 du festival, qui devait se tenir les 2, 3 et 4 avril 2021 est reportée aux 2, 3 et 4 juillet 2021.

Il s'agira donc d'une édition estivale particulière, où les organisateurs espèrent pouvoir accueillir le public et les invités "en chair et en os". Cependant, ils partent du principe que la crise sanitaire ne sera pas terminée cet été : "La forme du festival sera adaptée aux contraintes sanitaires qui seront sans doute encore en vigueur : plus de lieux, jauges plus petites, événements en extérieur, rencontres hybrides avec des auteurs présents et des auteurs à distance..." Si cette édition estivale 2021 sera différente des autres, les organisateurs font contre mauvaise fortune bon cœur : "La perspective d’un festival estival, qui sera une édition particulière et réadaptée, mais réelle, va permettre à l’évènement de se réinventer, de proposer de nouvelles formes possibles de partage, de rencontres et de Culture."

Pour cette 17e édition, estivale donc, le festival mettra à l'honneur l'Europe et la place que le polar y occupe.

Plus d'informations sur la programmation ici.