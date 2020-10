Coronavirus à Lyon : le couvre-feu "peut être une solution" pour Bruno Bernard

Emmanuel Macron va s'exprimer ce mercredi soir. Le Président de la République pourrait annoncer de nouvelles mesures plus restrictives dans certaines métropoles, dont celle de Lyon. Le couvre-feu fait partie des pistes de réflexion. Qu'en pense le président de la Métropole de Lyon, l'écologiste Bruno Bernard ?

Le virus continue de se propager à Lyon. De manière de plus en plus intense. Le taux d'incidence est en forte augmentation et dans les hôpitaux, la pression est de plus en plus importante (voir la courbe dans les hôpitaux de la région ici).

Emmanuel Macron, le président de la République, va annoncer de nouvelles mesures ce mercredi soir pour tenter d'enrayer la propagation du virus.

"J'attends des mesures compréhensibles"

"La situation sanitaire est très préoccupante. Nous avons un taux d'hospitalisation en forte augmentation depuis une semaine. J'attends des mesures compréhensibles, efficaces et qu'on nous donne sur les mois qui viennent les actions prévues et qu'on puisse les anticiper", explique ce mercredi le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Un possible couvre-feu ? "Ca peut être une solution parmi d'autres. Il faut simplement définir l'objectif, si c'est de réduire les relations sociétales des personnes, réduire la propagation du virus, ça peut être une solution. Il faut l'expliciter et accompagner économiquement les secteurs qui seraient touchés par une telle décision", ajoute l'écologiste.

