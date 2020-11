Coronavirus : à Lyon, la situation toujours préoccupante, un nouveau point sera fait jeudi

Photo by Valery HACHE / AFP)

Jean Castex, le Premier Ministre, fera un nouveau point sur la situation sanitaire jeudi à 18h. Il devrait évoquer la situation préoccupante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le risque de saturation des hôpitaux est réel.

"Un léger frémissement" en France ? Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs sur 7 jours pour 100 000 habitants, a légèrement baissé en France ces derniers jours.

Mais pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus touchée par cette 2e vague, où la situation est toujours très préoccupante. Et même alarmante dans les hôpitaux de Lyon, de Saint-Etienne, et de toute la région (voir notre graphique ici).

Toute la région désormais touchée

Le Rhône, la Loire, et l'Isère étaient particulièrement touchés fin octobre. C'est désormais aussi le cas de la Savoie, de la Haute-Savoie. Dans la région, le nombre de contaminés ne baisse pas. Pour l'instant (lire ici).

Le Premier Ministre, Jean Castex, va faire un nouveau point sur la situation sanitaire ce jeudi à 18h. Va-t-il amorcer un nouveau calendrier à partir du 1er décembre ? Quid de la réouverture des commerces de proximité ? Réponse jeudi.

