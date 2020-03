Coronavirus : à Lyon, la marche pour le climat annulée samedi

Prévue samedi, la marche pour le climat est annulée à Lyon, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Prévue samedi, la marche pour le climat est annulée à Lyon, en raison de l'épidémie de coronavirus.

"La manifestation, bien que validée par la préfecture et organisée avec le plus grand soin par plus d’une centaine de bénévoles, ne répond pas aux préconisations des autorités sanitaires. Une marche populaire massive n’a malheureusement pas toutes les conditions réunies pour garantir la sécurité des participants et participantes à Lyon", expliquent dans un communiqué les organisateurs.