Coronavirus à Lyon : des masques bientôt en vente chez les buralistes ?

Selon Le Parisien, les buralistes devraient commencer à vendre des masques "grand public" à partir du 30 avril.

Bientôt obligatoires dans les transports en commun (lire ici), importants pour protéger les autres, les masques "grand public" sont aujourd'hui particulièrement recherchés.

A Lyon, les habitants devraient en recevoir trois au mois de mai (un par la ville, un par la métropole, un par la région), mais certains veulent s'équiper dès maintenant.

Selon Le Parisien, les buralistes français devraient commencer à vendre des masques en tissu à partir du 30 avril. Le prix unitaire envisagé serait autour de 5 euros.

"Nous privilégierons dans les premiers jours la vente aux professionnels de proximité — l'artisan, le plombier, le petit patron, le boulanger, le boucher, etc. — pour aider au redémarrage de l'économie, puis nous servirons les particuliers tout de suite après", précise Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, interrogé par nos confrères.

Les buralistes peuvent passer commande dès à présent via une plateforme mise en place par la Confédération. Ces masques textiles seront notamment fabriqués par Lainière Santé, issus des laboratoires du Groupe Chargeurs, et fabriqués en France et en Europe. Lavables, ils pourront être utilisés entre une dizaine et une vingtaine de fois et seront accompagnés d'une notice.