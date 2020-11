Coronavirus à Lyon : chute spectaculaire du taux d'incidence dans le Rhône

Dans le département du Rhône, le taux d'incidence a été divisé par deux dans le département du Rhône.

Au plus haut au début du mois de novembre avec 935 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'incidence a chuté de façon spectaculaire entre le 4 et le 11 novembre en passant de 935 (taux d'incidence calculé sur une semaine glissante entre le 29/10 et le 04/11) à 493,5 (calculé sur une semaine glissante entre le 06/11 et le 12/11).

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une baisse similaire est observée avec une diminution de 919 à 529,7 sur la même période. À noter qu'une baisse du nombre de tests réalisés est observée depuis quelques jours ce qui pourrait avoir une incidence sur ce taux d'incidence.