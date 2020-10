Coronavirus à Lyon : ces chiffres inquiétants dans les hôpitaux de la région, le point lundi soir

La hausse est nette, claire et continue. Le nombre de patients covid-19 est en nette augmentation dans les hôpitaux de la région. Surtout, la hausse est bien plus nette ces derniers jours.

En chiffres,

il y a 1263 patients hospitalisés pour covid-19 ce lundi 12 octobre au soir

il y avait 927 patients le lundi 5 octobre (+336 patients hospitalisés en une semaine, entre le 5 et le 12)

il y avait 839 patients le lundi 28 septembre (+86 "seulement" en une semaine)

il y avait 763 patients le lundi 21 septembre (+76 en une semaine).

Idem en réanimation. 203 patients en "réa" des suites du covid-19 dans la région ce lundi 12. Contre 168 lundi dernier, 143 il y a 15 jours et 123 il y a 3 semaines.

La hausse va se poursuivre ces prochains jours

Or, il y a de plus en plus de testés positifs dans la région. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable. "On peut s'attendre à un nombre important d'hospitalisations dans les 10-15 prochains jours dans la région", prévenait, vendredi, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes... Le nombre d'hospitalisations est notamment en forte hausse dans l'Isère et dans la Loire.

De possibles annonces, encore plus restrictives, sont-elles possibles ces prochaines semaines ? De possibles reconfinements locaux ? A Lyon ? "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux", a prévenu le 1er Ministre, Jean Castex, ce lundi sur France Info. Un conseil de défense est prévu mercredi pour examiner les dernier chiffres et "pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin", dixit Castex. Et Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi soir à 20h.

Ainsi, le bilan ce lundi 12 octobre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

1263 patients sont encore hospitalisés dans la région (+122 en 24h)

203 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

203 personnes dans les services de réanimation (+5 en 24h).

21 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

19 nouveaux décès en 24 heures dans la région

2044 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan ce lundi 12 octobre au soir dans le département du Rhône :