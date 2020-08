Coronavirus à Lyon : Ce chiffre qui montre que l'épidémie est en nette progression dans le Rhône

Les derniers chiffres sur la progression de l'épidémie de coronavirus dans le Rhône sont assez paradoxaux. Il n'y a toujours pas d'augmentation du nombre de malades à l'hôpital (peu ou pas de formes graves). En revanche, le nombre de cas explose dans le département. Il a plus que doublé en une semaine.

Il n'y a toujours pas d'augmentation du nombre de malades à l'hôpital. En résumé, peu de patients font des formes graves, actuellement, du covid-19. Dans les hôpitaux du département, c'est très calme. On est très loin des chiffres de fin mars et de début avril, au plus fort de l'épidémie.

557 testés positifs cette semaine, contre 241 la semaine dernière

En revanche, incontestablement, le nombre de cas explose. C'est assez simple. Dans le département du Rhône, du 3 au 9 août, 241 personnes avaient été testées positives sur 15 117 tests. La semaine suivante, du 10 au 16 août, sur à peu près le même nombre de tests effectués (15430), 557 tests ont été positifs. Soit une augmentation très significative.

Et où cela est clair, c'est que désormais, d'une semaine à l'autre, le nombre de tests est quasiment équivalent depuis des semaines. Autour de 15 000 dans le département du Rhône. On ne peut donc pas dire "on teste davantage, c'est normal qu'il y ait plus de cas". Non, il y a tout simplement plus de personnes atteintes par le covid-19 actuellement qu'au mois de juillet et que début août. C'est incontestable.

4 testés positifs sur 10 sont asymptomatiques

Ces chiffres sont également en augmentation dans la région. 816 tests positifs en tout du 3 au 9 août, 1283 du 10 au 16 août.

Dans la région, 31 % des cas positifs cette semaine ont entre 20 et 30 ans (la tranche d'âge la plus touchée) et 38 % des cas testés positifs sont asymptomatiques.