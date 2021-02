En détails, d'après les dernières données dont nous disposons, des données stabilisées s'arrêtant au samedi 30 janvier, le taux d'incidence est de 220 en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (-4 en deux jours). Il est de 378 en PACA (-2 en deux jours), la région où le virus circule le plus actuellement, de 224 en Bourgogne-Franche-Comté (-7 en deux jours) et de 212 en moyenne en France (+1 en deux jours). La circulation du virus est aujourd'hui plus importante en Ile de France (taux d'incidence de 226) qu'en AURA. Si l'est de la France était beaucoup plus touché début janvier, l'écart entre l'est et l'ouest se réduit. L'ouest, désormais, est de plus en plus touché.

Les chiffres de Santé publique France prennent donc en compte la période du dimanche 24 au samedi 30 janvier. A titre de comparaison, le taux d'incidence était environ de 800-900 dans le Rhône et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au plus fort de la circulation du virus, fin octobre-début novembre 2020.

Augmentation dans l'Ain

La circulation du virus n'est pas toujours homogène dans la région d'un département à l'autre. La Drôme, l'Ardèche et l'Ain sont les trois départements de la région les plus touchés. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 30 janvier, les taux d'incidence sont ainsi :

Drôme : 283 (-25 en 5 jours)



Ardèche : 260 (-14 en 2 jours)

Ain : 243 (+7 en 2 jours)

Loire : 231 (-5 en 2 jours)

Rhône : 230 (-3 en 2 jours)

Isère : 217 (-6 en 5 jours)

Cantal : 213 (+23 en 5 jours)

Puy-de-Dôme : 208 (-24 en 5 jours)

Haute-Loire : 200 (-57 en 5 jours)

Haute-Savoie : 188 (-4 en 2 jours)

Allier : 186 (-34 en 5 jours)

Savoie : 140 (-7 en 2 jours)

