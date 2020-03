Coronavirus à Lyon : attention aux faux policiers et contrôles d'attestation de sortie

Des villes de la métropole de Lyon ont averti leurs habitants sur les risques d'arnaque autour de faux contrôles d'attestation de sortie. Dans le contexte de confinement pour cause de coronavirus Covid-19, des personnes se feraient passer pour des policiers ou gendarmes pour extorquer 135 euros à leur victime.

Sur leur site Internet, des villes de la métropole de Lyon ont publié des messages d'avertissement autour de risques de faux contrôles d'attestation de sortie. En France, des individus se feraient passer pour des policiers ou gendarmes pour extorquer 135 euros à des personnes sans attestation ou bonne raison de sortir.

"Les individus agissent en tenue civile et sont porteurs de brassard (police ou gendarmerie). Ils contrôlent et vérifient l'attestation de déplacement. En cas de non respects des règles, ils exigent le paiement immédiat de l'amende (135€) et vont même jusqu'à conduire la victime jusqu'à un distributeur automatique de billets", précise par exemple la ville de Saint-Genis-Laval.

Ce samedi, les policiers du Rhône ont relayé les consignes et précautions du ministère de l'Intérieur : "Ne payez jamais l'amende de 135€ sur place. Les agents de la Gendarmerie et de la Police Nationale dressent toujours un procès-verbal papier ou électronique. L'amende est envoyée par voie postale". En cas de doute, n'hésitez pas à demander la carte professionnelle de la personne qui procède au contrôle, voire d'appeler le 17. Si des affaires de ce type ne sont pas massivement remontées sur la métropole de Lyon, le principe de précaution est de mise.