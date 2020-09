Coronavirus à Lyon : à l'école, une classe ne sera plus fermée avec un seul enfant positif

Le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles. Une classe ne sera désormais fermée que lorsqu'il y aura trois cas positifs de covid-19.

De nombreuses classes d'école sont fermées depuis la rentrée, début septembre. Mais à partir de ce mardi, le protocole sanitaire va être allégé.

En résumé, une classe d'école ne sera plus systématiquement fermée lorsqu'un élève de la classe sera positif au covid-19.

« Quand il y a trois cas, nous serons en situation de fermer une classe », a expliqué Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale, ce lundi matin sur les ondes de RTL. Ce lundi « un peu plus de 2000 classes sont fermées en France. Ce chiffre va sans doute descendre en-dessous avec le nouveau protocole ».

Près de 170 classes fermées dans le Rhône

"En milieu scolaire, les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission de la Covid. Le risque de transmission existe surtout d'adulte à adulte et d'adulte à enfant et rarement d'enfant à enfant ou d'enfant à adulte", poursuit le Ministère pour justifier sa nouvelle mesure.

D'après nos dernières remontées effectuées, jeudi soir, près de 170 classes étaient fermées dans le département du Rhône (public + privé).

Le département compte environ 8000 classes dans le secteur public.