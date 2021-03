Coronavirus : à Lyon, 95 % des lits de réanimation "ouverts" sont occupés dans les HCL

Ce mardi 9 mars, 95 % des 178 lits de réanimations "ouverts" sont occupés dans les Hospices civils de Lyon. 45,6 % des patients en réanimation sont suivis pour covid-19.

Un plateau haut. Depuis mi-décembre, la situation est assez stable dans les hôpitaux de Lyon.

Pas de forte hausse. Mais pas de baisse non plus. La pression reste forte. Et 178 lits de réanimations sont "ouverts" dans les HCL. Contre 139 en temps normal. Près de 300 lits ont été ouverts mi-novembre, au plus fort de la tempête. Quand de nombreux patients ont dû être transférés de Lyon vers d'autres régions moins touchées. Pour accueillir tout le monde.

Actuellement, le nombre de nouveaux cas est important à Lyon. Mais il est stable depuis début janvier 2021.

