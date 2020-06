Coronavirus à Lyon : 44 % des victimes sont décédées en Ehpad

Près de la moitié des victimes du Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont décédées en Ehpad.

D'après les données de Santé Publique France, 44 % des personnes décédées du coronavirus dans la région ont perdu la vie en Ehpad. En effet, au 27 mai, on comptait 1294 victimes en Ehpad et 1652 à l'hôpital. Par ailleurs, de nombreuses personnes décédées à l'hôpital étaient des pensionnaires d'établissement spécialisés. Dans ce cas, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois parmi les décès hospitaliers, et non dans les décès en Ehpad.

Comme nous l'écrivions ce week-end, 90 % des personnes décédées avaient plus de 70 ans. En tout, près de 3000 malades du Covid-19 ont perdu la vie depuis le début de la crise dans la région.