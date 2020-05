Lyon : 90 % des personnes mortes du coronavirus dans la région avaient plus de 70 ans

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 2 900 personnes sont mortes des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie. 90 % des personnes décédées avaient plus de 70 ans.

1670 décès ont été répertoriés dans les hôpitaux de la région d'après un dernier bilan le 30 mai (dont 627 dans le Rhône)

1294 personnes sont mortes dans les EHPAD de la région selon un dernier bilan arrêté le 26 mai (dont 480 dans le Rhône)

L'âge est un facteur clairement aggravant. Incontestablement.

En effet, d'après un dernier rapport de Santé Publique France, sur 1652 personnes mortes à l'hôpital dans la région, 87,5 % avaient plus de 70 ans (et 7,6 % entre 60 et 70 ans).

Un pourcentage qui prend en compte seulement les hôpitaux de la région. Avec les EHPAD, ce pourcentage serait encore plus élevé...