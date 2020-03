Coronavirus : 266 cas, le bilan à Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi

L'Agence régionale de santé vient de publier un nouveau bilan du coronavirus COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce mercredi 11 mars. On dénombre désormais 266 cas dans la région, 262 à 15 heures, auxquels s'ajoutent les quatre premiers cas confirmés en Haute-Loire après 15 heures. Quelle est la situation à Lyon ?

Dans son bilan quotidien, l'Agence régionale de santé annonce que l'on dénombre 262 patients testés positifs au coronavirus COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 11 mars à 15 heures. 24 heures plus tôt, l'ARS recensait 227 cas dans la région.

Pour la première fois, quatre cas sont recensés dans la Haute-Loire. "2 cas sont des enfants d’une même famille et sont de retour d’un séjour dans une colonie organisée sur le département de la Haute-Loire. L’ensemble des personnes qui ont séjourné dans cette colonie ont été identifiés et contactés par l’ARS. Elles ont été informées de la conduite à tenir", précise l'ARS. "Les 2 enfants et leur fratrie ont fait l’objet d’une éviction scolaire. Ils resteront en isolement à domicile avec leurs parents pendant 14 jours. Ils présentent, en effet, une forme bénigne de la maladie avec peu de symptômes. 2 autres personnes, confirmées positives au COVID-19 sont deux collègues de travail d’une personne confirmée au Covid-19 dans la Loire. Elles sont également isolées chez elle pendant 14 jours pour les mêmes raisons".

12 cas en plus dans le Rhône

Dans le Rhône, on dénombre 72 patients testés positifs, contre 60 mardi. L'ARS précise que 29 sont suivies à domicile, dans "le cadre d'un protocole strict de soin". La majorité de ces cas sont liés au cluster de Mulhouse ou de séjour en Italie.

En Auvergne-Rhône-Alpes, on dénombre ainsi, 26 patients positifs dans l'Ain (+3 depuis mardi), 6 cas en Ardèche (le même chiffre que mardi), 24 dans la Drôme (+4), 13 dans l'Isère (+10), 34 dans la Loire (+5), 4 en Haute-Loire, 11 dans le Puy-de-Dôme (0 cas en plus), 72 dans le Rhône (+12), 4 en Savoie (+0) et 72 en Haute-Savoie (+1).

Le bilan reste à trois décès

Depuis lundi, le bilan est toujours de trois décès dans la région, un homme de 81 ans, originaire de Savoie, qui avait été pris en charge le 5 mars en unité de réanimation, une drômoise de 89 ans hospitalisée à Marseille, et enfin une habitante du Rhône de 76 ans qui était prise en charge dans l'unité de soins longue durée de l’hôpital Antoine Charial. Dans cet établissement, un point de contamination avait été identifié en lien avec le cluster du Mulhouse.

Une nouvelle fois l'Agence régionale de santé a tenu à rappeler que : "selon les données épidémiologiques actuelles, près de 8 patients sur 10 atteints du COVID-19

ne souffriront que de symptômes bénins, équivalents à une grippe". Ceux qui présenteraient des symptômes comme une toux, de la fièvre ou une intense fatigue sont invités à contacter le 15.