Coronavirus : 2 départements de la région pourraient passer sous couvre-feu à 18h dès dimanche

Rue Mercière à Lyon lors du couvre-feu. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis le 2 janvier, 15 départements en France ont vu le couvre-feu avancé à 18h. 10 nouveaux départements pourraient être concernés par ce couve-feu avancé dès dimanche 10 janvier. Dont deux départements de la région, la Haute-Savoie et l'Allier.

15 départements, en France, sont concernés par le couvre-feu à 18h depuis le 2 janvier : les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort.

A cette liste, pourraient se rajouter 10 départements, a annoncé le Premier Ministre : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Côte-d'Or, l'Yonne, le Cher, l'Allier, la Haute-Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Allier et la Haute-Savoie, sont donc concernés. "Les préfets vont conduire très rapidement les concertations nécessaires avec les élus de ces territoires pour bien analyser la situation et en fonction de leurs retours, des décisions seront prises d'ici demain soir (vendredi soir) pour entrer en vigueur à compter de dimanche", a précisé le Premier Ministre. Décision donc ce vendredi soir pour la Haute-Savoie et l'Allier.

