Confinement à Lyon : vers un durcissement pour sauver Noël ? 

Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole ce jeudi soir deux semaines après la mise en place du confinement.

Alors que les indicateurs sanitaires ne s'améliorent encore que trop lentement dans l’Hexagone, le Premier ministre Jean Castex prendra la parole ce jeudi soir à partir de 18h lors d'une conférence de presse.

Après quinze jours de confinement, selon Europe 1, le chef du gouvernement français ne devrait pas annoncer de nouvelles restrictions dans les autorisations d’aller et venir, mais une augmentation des contrôles, même au sein des entreprises pour s'assurer que le télétravail est bel et bien mis en place, quand cela est possible. Par ailleurs, aucune annonce de réouverture des commerces non essentiels n'est à l'ordre du jour. Le tour de vis sera donc surtout verbal, plus que dans les actes, pour le gouvernement dont l'objectif sera de préserver les fêtes de fin d'année.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône, si le taux d'incidence commence à baisser légèrement, les chiffres dans les hôpitaux sont toujours très mauvais. La journée de mardi a été la plus meurtrière dans la région depuis le début de l'épidémie de covid-19.