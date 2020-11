Coronavirus : comment évolue le taux d'incidence dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes ?

(Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Au plus haut début novembre, le taux d'incidence commence à baisser dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département du Rhône.

Le taux d'incidence mesure le nombre de personnes positives pour 100 000 habitants. Dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce taux a grimpé plus fortement que partout ailleurs en France durant cette première vague. C'est d'ailleurs en Savoie que l'on trouve actuellement le taux d'incidence le plus élevé de France avec 1 121,5 cas pour 100 000 habitants.

En Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir augmenté continuellement depuis août, et augmenté très franchement depuis début octobre, ce taux est en baisse depuis le 4 octobre (924/100 000). Selon les chiffres du 7 novembre, jour le plus récent communiqué par Santé Publique France, il était tombé à 832,8.

Dans le Rhône, la baisse est pour le moment moins franche et a débuté le 5 novembre dernier où ce taux était de 920,6 contre 869,4 le 7 novembre.

Cette baisse, si elle se confirme, ne sera pas sans effet sur la durée du confinement, les personnes positives d'aujourd'hui étant pour certaines les personnes hospitalisées de demain. Plus le taux d'incidence diminuera rapidement, plus le nombre de patients pris en charge à l’hôpital baissera aussi dans les jours à venir.