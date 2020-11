Coronavirus à Lyon : la région a connu sa journée la plus meurtrière ce mardi (graphique)

124 personnes ont perdu la vie à l'hôpital ce mardi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les données publiées ce mardi soir par Santé Publique France, pour la première fois depuis début octobre, la progression de la courbe des hospitalisations, notamment en réanimation, connaît une légère inflexion. Pour autant, toujours 6807 malades de la Covid-19 sont pris en charge dans les hôpitaux de la région, dont 821 en réanimation. Ce dernier chiffre est par ailleurs en baisse par rapport à la journée de lundi, une première depuis le 1er octobre.

Cependant, cette diminution peut être due à la très forte mortalité connue ce mardi en Auvergne-Rhône-Alpes où 124 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus. Il s'agit par ailleurs de la journée la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie dans la région, première vague comprise. Au printemps, 56 personnes avaient perdu la vie en 24h au plus fort de l'épidémie.