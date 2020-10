Confinement à Lyon : la FNAC et les hypermarchés ne vendent plus de livres

Face à la fronde des libraires contre l'autorisation de la FNAC d'ouvrir durant le confinement, le gouvernement a décidé le vendredi 30 octobre de fermer les rayons livres et cultures de l'enseigne et des grandes surfaces.

À partir de ce samedi et durant au moins quinze jours, les rayons livres et culture de la FNAC et des hypermarchés vont fermer. C’est la décision prise par le gouvernement dans l’après-midi de ce vendredi 30 octobre, en concertation avec des représentants de la filière du livre et de la grande distribution.

Les libraires, classés dans la liste des activités commerciales non essentielles, avaient exprimé leur colère face aux grands magasins comme la FNAC autorisés à ouvrir. Pour eux, il s’agissait d’une distorsion de la concurrence.

Les enseignes du groupe FNAC-Darty bénéficient d’une dérogation en tant que revendeurs de produits informatiques, multimédias, considérés comme importants pour le télétravail. Ils resteront ouverts à ce titre durant le confinement en fermant simplement leurs rayons cultures. Une victoire au gout amer pour les libraires : un autre concurrent redoutable risque de profiter du confinement pour vendre des livres, Amazon.