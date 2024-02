"Sauver l'amour" : la Fête du livre de Bron met la passion à l'honneur

La 38e édition de la Fête du livre de Bron aura lieu du 8 au 10 mars et parlera de l'amour sous toutes ses formes.

Événement désormais incontournable de la scène littéraire lyonnaise, la Fête du livre de Bron sera de retour du 8 au 10 mars. Un week-end de rencontre et d'échange consacré au livre, mais pas que. Dans le contexte de guerre actuel, cette 38e édition aura d'ailleurs pour thématique "Sauver l'amour". Ce sera notamment l'occasion de parler désir, sexualité, amitié, famille, art et sacré.

70 auteurs invités

Une fois de plus, un grand nombre d'auteurs ont répondu présents à l'invitation. Ils seront ainsi plus de 70, spécialisés en littérature, sciences humaines et littérature jeunesse. Parmi eux, les visiteurs retrouveront Nathalie Azoulai, Charles Berberian, Dominique Fabre, Ludovic Lecomte et Valérie Zenatti. Sur ces trois jours, la Fête du livre proposera également des conférences, débats, concerts, spectacles et ateliers. Des temps de dédicaces seront aussi organisés. La soirée d'inauguration aura d'ailleurs lieu le 8 mars à 19 h 45, en présence du maire de Bron Jérémie Bréaud.

L'évènement, qui se tiendra à l'hippodrome de Parilly, est en accès libre. Seules quelques animations nécessitent une réservation préalable. Enfin, les visiteurs seront accueillis de 11 à 20 heures le vendredi, de 9 h 30 à 20 h le samedi et de 9 h 30 à 18 h le dimanche.

